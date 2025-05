Frio dá as caras em Vargem e promete se intensificar nos próximos dias

Os ventos do outono trouxeram um novo clima para Vargem Grande do Sul. A madrugada desta quinta-feira, 29, marcou a chegada do frio na cidade, com temperaturas em queda e chuva fina durante a madrugada e o amanhecer.

Ao longo do dia, os termômetros oscilaram entre 14ºC e 18ºC, dando o tom cinzento e ameno típico da estação. Mesmo com o frio e vento forte, o tempo começou a abrir por volta da hora do almoço e o sol apareceu.

A previsão, no entanto, indica que o frio ainda vai apertar até o final da semana e os vargengrandenses devem se preparar para o frio desta sexta-feira, dia 30.

O Climatempo aponta mínima de 10ºC logo nas primeiras horas da manhã, por volta das 5h até às 7h, com máxima prevista de 21ºC ao longo do dia.

O sábado, 31, promete um pouco mais de alívio, com mínima de 13ºC e máxima de 25ºC. Já no domingo, 1º de junho, o clima segue ameno, com variação entre 15ºC e 24ºC.