Rapaz foi pego vendendo espigas de milho furtadas

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma ocorrência de furto em uma propriedade rural em Vargem Grande do Sul, no sábado, dia 24 de maio, às 13h. A denúncia apontava que um indivíduo estaria comercializando, no Jardim Paulista, espigas de milho supostamente furtadas de um sítio na noite anterior.

Durante a averiguação, os policiais localizaram um saco de milho com o suspeito, que relatou estar vendendo o produto a pedido de outra pessoa. Segundo sua versão, o milho havia sido obtido em um endereço na Cohab IV.

Os policiais se deslocaram até o local indicado, onde entraram em contato com outro rapaz, que admitiu ter subtraído os sacos de milho da propriedade rural e declarou que pretendia comercializá-los. No porta-malas de seu veículo foram encontrados dois sacos do mesmo produto, os quais, segundo ele, também haviam sido retirados do mesmo sítio.

Diante dos fatos, a equipe conduziu os envolvidos até a Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde a ocorrência foi registrada. Após análise dos relatos, a autoridade policial responsável decidiu por não ratificar a prisão dos envolvidos, que foram liberados após o registro do boletim de ocorrência. O produto do furto foi devolvido ao proprietário.