3º Almoço da Comissão reuniu 300 pessoas em evento marcado por solidariedade

Aconteceu no último domingo, dia 25, no salão da Igreja São Joaquim, o 3º Almoço da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. O evento, já tradicional no calendário local, reuniu cerca de 300 pessoas em um ambiente familiar, com música ao vivo, comida típica e um gesto solidário em prol do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

A animação da tarde ficou por conta da dupla sertaneja Orivaldo e Jonas, que embalou o público com sucessos do sertanejo raiz. O cardápio, bastante elogiado, contou com porco no fogo de chão, frango, linguiça, arroz, feijão gordo, farofa, vinagrete e salada. As bebidas foram vendidas à parte.

Com ingressos a R$ 50,00, com meia-entrada para crianças de 8 a 12 anos, o almoço teve parte de sua renda destinada ao Hospital de Caridade, instituição que há décadas presta serviços essenciais à população. Segundo a Comissão Organizadora, além de colaborar com a realização da Romaria, esse apoio ao hospital é um dos principais motivadores para o empenho em promover o evento a cada ano.

A organização avaliou positivamente a participação do público, destacando um aumento na presença de pessoas em comparação à edição anterior. “Foi ótimo, sentimos um avanço a cada ano, graças a união de toda a comissão. E também não podemos deixar de agradecer os voluntários que nos ajudam. Este já é o terceiro almoço que realizamos. Além de todos colaborarem com a realização da Romaria, também parte da renda será destinada ao nosso Hospital, que claro, é um grande motivador para fazermos um trabalho cada vez melhor”, disse.

O evento contou com a presença de 300 pessoas, um recorde com relação ao ano passado. “A Comissão se atentou para que nenhum incidente acontecesse. Contamos com segurança e socorrista, mas graças a Deus e abençoados pela senhora Santana, nada aconteceu. Contamos com público familiar, onde todos participaram e se divertiram muito”, comentou.

Fotos: Reportagem