Veículo com queixa de estelionato foi apreendido

Um veículo com queixa de estelionato foi localizado e apreendido no Centro de Vargem Grande do Sul, na quinta-feira, dia 22, por volta das 13h. A ocorrência teve início quando uma mulher procurou a Polícia Militar informando que seu sobrinho havia entregado um automóvel a um rapaz para supostos reparos mecânicos no dia 10 de maio.

No entanto, após mais de uma semana sem retorno, ela localizou o veículo estacionado nas imediações de uma oficina localizada no endereço citado. Diante da suspeita de golpe, foi registrado um boletim de ocorrência de estelionato no dia 21 de maio.

Na data da apreensão, o veículo foi encontrado no interior de uma oficina. Após consulta ao sistema do COPOM, confirmou-se a existência de queixa de estelionato relacionada ao automóvel. No local, também se encontravam testemunhas ligadas ao caso, que prestaram informações aos policiais.

Durante o atendimento da ocorrência, o proprietário do carro compareceu ao local e apresentou sua versão dos fatos. A Polícia Civil foi informada da situação e acionou um guincho credenciado para o recolhimento do veículo, que foi encaminhado ao pátio oficial da cidade de Espírito Santo do Pinhal.

As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde foi registrado boletim de ocorrência de apreensão de objeto. Após os procedimentos legais, todos foram liberados. As investigações seguem sob responsabilidade da autoridade policial competente.