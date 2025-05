A tradicional Festa de Santo Antônio terá início neste sábado, dia 31 de maio. Promovida pela Paróquia Santo Antônio, a edição de 2025 será realizada aos fins de semana, sempre aos sábados e domingos, nos dias 31 de maio e 1º de junho, 7 e 8, 14 e 15, e 21 e 22 de junho. Com programação voltada para toda a comunidade, o evento contará com barracas de comidas típicas, bebidas, roleta e outras atrações tradicionais. A festa ocorrerá no espaço da igreja localizada na Rua Hermenegildo Cossi, nº 200, no bairro Jardim São Lucas. Durante os dias de festa, as missas serão celebradas às 18h.