Homem é preso por roubo a padaria no centro da cidade

A Guarda Civil Municipal foi acionada na sexta-feira, dia 24, para atender a uma ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial localizado na cidade. Segundo as informações repassadas, o crime teria ocorrido em uma padaria, onde um indivíduo entrou no local e, mediante ameaça, subtraiu o dinheiro que estava na caixa registradora.

De acordo com o relato da atendente, temendo por sua integridade física, ela entregou o montante ao criminoso, que fugiu logo em seguida. A vítima forneceu à equipe da GCM as características físicas e as vestimentas utilizadas pelo suspeito, além de identificar o autor, alegando que ele já era conhecido na região. As imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento também foram apresentadas e registraram toda a ação criminosa.

Com base nas informações e no histórico policial do suspeito, os agentes realizaram buscas no bairro Santa Marta, onde localizaram o indivíduo em uma casa abandonada. Nada de ilícito foi encontrado com ele durante a abordagem. Contudo, no interior do imóvel, que estava com as portas abertas, os guardas encontraram roupas idênticas às utilizadas no momento do roubo. Ele reconheceu as vestimentas como sendo de sua propriedade.

O homem foi detido e algemado devido ao risco de fuga. Em seguida, foi levado até o local do crime, onde foi reconhecido de forma inequívoca pela vítima, tanto pelas características físicas quanto pelo timbre de voz.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo crime de roubo, com base no artigo 157 do Código Penal. O rapaz foi apresentado à Delegacia de Plantão de São João da Boa Vista. A autoridade policial de plantão ratificou a prisão, mantendo o indivíduo à disposição da Justiça.