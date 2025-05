Ação rápida da GCM e Bombeiros evita tragédia em incêndio

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Cohab I, na madrugada de quarta-feira, dia 28, por volta das 2h50. A operação contou com o apoio imediato do Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista, que rapidamente se deslocou até o local.

Ao chegarem à residência, os agentes constataram que o fogo já havia tomado parte da estrutura. Com uma ação ágil e coordenada entre as equipes da GCM e dos Bombeiros, as chamas foram controladas antes que se espalhassem para imóveis vizinhos, o que poderia ter causado danos ainda maiores.

Segundo relatos de moradores da região, a casa atingida pelo incêndio estaria desabitada há algum tempo e, felizmente, ninguém estava em seu interior no momento do ocorrido. Ainda assim, a situação exigiu atenção redobrada das autoridades para evitar riscos adicionais.

Após o controle do fogo, a área foi isolada para avaliação de segurança e verificação de possíveis focos remanescentes. A GCM permaneceu no local para garantir a preservação da cena até a completa extinção das chamas e início da apuração das causas do incêndio.

Fotos: GCM