Possuía mandado de prisão civil e foi detido

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Vargem Grande do Sul resultou na detenção de um indivíduo com mandado de prisão civil em aberto na sexta-feira, dia 23 de maio.

A abordagem ocorreu por volta das 11h, no Centro. A equipe policial, composta por dois cabos da Polícia Militar, realizou diligências que culminaram na localização do procurado.

Após a detenção, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul. O mandado de prisão foi cumprido, e o detido permanece à disposição da Justiça.