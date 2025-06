Atletas se destacaram no Grand Slam Paulista de Taekwondo

Atletas de Vargem Grande do Sul participaram e se destacaram no Grand Slam São Paulo de Taekwondo, realizado no Colégio Salesiano, em São Paulo, no sábado, dia 24, e no domingo, dia 25.

O evento é considerado um dos mais importantes do calendário estadual da modalidade, por reunir os melhores competidores das categorias faixas preta e colorida, nas modalidades de luta (kyorugi) e poomsae. Além disso, o Grand Slam define os integrantes da seleção paulista que disputarão o Campeonato Brasileiro de Taekwondo em 2025.

A equipe local Hwarangdo foi representada por uma delegação de 30 pessoas, incluindo atletas, técnicos, comissão técnica e acompanhantes. Sob a liderança do mestre Carlos Xavier e dos professores Ricardo Ramos e Maria Eduarda, os representantes vargengrandenses enfrentaram uma competição de alto nível técnico. Para se classificar ao Grand Slam, cada atleta precisou conquistar o primeiro lugar em uma das cinco etapas seletivas realizadas entre março e maio.

Entre os 12 atletas classificados para o evento, 11 competiram e oito garantiram vaga na seleção paulista, sendo sete campeões e uma vice-campeã estadual.

Foram campeões paulistas e se classificaram para o Campeonato Brasileiro os atletas Manuela Xavier, Aline Milan, Taís Casimiro, Valentina Gomes, Vinicius Baía, Kauan Miguel e Nouan Milan. A atleta Daniele Milan foi vice-campeã e também se classificou para o Campeonato Brasileiro.

Também competiram os atletas Braian Ferreira e Diogo Marian, que ficaram em terceiro lugar, e Breno Caixeta, que ficou em quinto.

Para o mestre Carlos Xavier, os resultados elevam o reconhecimento de Vargem Grande no cenário esportivo e também inspiram toda a comunidade. “O Taekwondo, com seus valores de disciplina e superação, incentiva jovens a adotar um estilo de vida saudável e a construir um futuro promissor”, disse.

“O resultado também se deve à parceria com a Prefeitura Municipal através de seu Departamento de Esportes em nome do diretor André Leone, que além de ceder espaço para os treinamentos gratuitos à população, através do professor Ricardo Ramos e a professora Keteliy Kessi, disponibilizou o ônibus para a viagem dos atletas”, completou.

Ele também agradeceu à Escola D. Pedro II, que também disponibiliza aulas de taekwondo gratuitamente para seus alunos e enviou um kit alimentação para todos os atletas. “A equipe da Escola de Artes Marciais merece um agradecimento especial por ter sido a responsável pelos preparativos, inscrições e toda a organização pré-evento, fundamental para o sucesso de nossos atletas”, finalizou.

Fotos: Hwarangdo