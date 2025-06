2º Moto Rock Fest já tem data marcada em Vargem Grande do Sul

O Motoclube Ovelhas Negras anunciou que o 2º Moto Rock Fest já tem data marcada. O evento, que celebra o 23º aniversário do motoclube, ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2025, no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento. Realizado pela diretoria do motoclube com o apoio da Prefeitura Municipal, o Moto Rock Fest é uma iniciativa em prol de importantes entidades da cidade, como a Sociedade Humanitária, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. Os organizadores destacam que o evento tem um caráter beneficente, sendo a entrada condicionada à doação de dois litros de leite, ou dois quilos de alimentos não perecíveis ou um pacote de fraldas geriátricas. Na ocasião, o público poderá desfrutar de uma programação variada, com shows de rock, praça de alimentação e espaço para a confraternização entre motociclistas e entusiastas. As atrações de mais detalhes devem ser divulgadas em breve.