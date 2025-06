Gente e Fatos

Casamento de Letícia Vidale e Samuel Gonçalves

A médica dermatologista Letícia de Faria Vidale e o empresário Samuel Mattos Gonçalves se casaram na sexta-feira, dia 23, no Club Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes, onde aconteceu a cerimônia religiosa e a recepção aos convidados. De família vargengrandense, Letícia é filha de Mônica Medeiros de Faria Vidale e do médico Paulo César Vidale. Samuel é filho de Elide dos Santos Mattos e Vagner Valentim Gonçalves, família sanjoanense

Enlace de Stéfany Pasquini e Felipe Castro

Stéfany Pasquini Maia de Castro e o empresário Felipe Augusto Maia de Castro se casaram no sábado, dia 24, em cerimônia civil e religiosa celebrada pelo padre Henrique, na Igreja Perpétuo Socorro, em São João da Boa Vista, onde o casal reside. Após o cerimonial, o casal recepcionou seus convidados no salão de festas Solar Fazenda Capituva. Stéfany é filha de Cássia Pasquini e Felipe é filho de Lucelena Maia de Castro e José Samuel de Castro. Na cerimônia destaque para a pequena Manuela Pasquini Maia de Castro, filha do casal e também para o avô de Stéfany, o professor e poeta Gregório Pasquini, que é colaborador do jornal Gazeta de Vargem Grande. Fotos: Falcão Foto e Arte

Thais R. Bedin Xavier

A proprietária da Manu Papelaria, Thais R. Bedin Xavier, brinda a chegada do seu aniversário neste sábado, dia 31, ladeada pelo carinho do marido Fernando e dos filhos Manuela, Arthur e Maria Clara

Ana Cláudia Fiorini

A auxiliar de escritório Ana Cláudia Fiorini Garcia Leal aniversaria nesta terça-feira, dia 3, quando recebe os cumprimentos do marido José Osvaldo, da filha Júlia e da neta Ana Júlia