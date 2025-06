Depto. de Cultura e Turismo oferece oficina sobre produção de eventos

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, em parceria com o Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som), promoverá nesta terça-feira, dia 3 de junho, às 18h30, a oficina “Backstage: Profissão e Arte”, voltada para quem deseja aprender mais sobre os bastidores da produção de eventos.

A atividade será realizada na Casa da Cultura, localizada na Rua Major Corrêa, 505 – Centro. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no próprio local do evento.

Voltada para iniciantes e interessados em atuar nos bastidores de eventos corporativos, espetáculos e produções audiovisuais, a oficina irá abordar aspectos técnicos e práticos essenciais para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar nessa área.

Sobre o Oficineiro

A oficina será conduzida por Alessandro Cruz dos Santos, profissional com vasta experiência na área cultural. Alessandro é técnico em Comunicação Social com ênfase em Rádio e TV, e possui especialização em técnicas de som e iluminação profissional.

Em sua trajetória, atuou como produtor cultural nas Oficinas Culturais Regionais Pagu (Santos) e Gerson de Abreu (Iguape), além de ter sido assistente de produção no projeto Ademar Guerra. Também integrou as equipes técnicas de importantes festivais como o Festival Santista de Teatro Amador (FESTA), o Festival de Teatro Amador do Estado de São Paulo (FETAESP), e colaborou na criação do Festival Santista de Curtas-Metragens (Curta Santos).