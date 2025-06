7ª edição do Tijolada Cultural será no dia 15 de junho

A Represa Eduíno Sbardellini de Vargem Grande do Sul se transformará em um vibrante palco de arte, cultura e consciência ambiental com a realização da 7ª edição do Tijolada Cultural, que deverá acontecer no dia 15 de junho. O evento, promovido por uma rede colaborativa de artistas e produtores culturais da cidade, é gratuito, comunitário e acolhe uma ampla diversidade de manifestações culturais e artísticas, mediante a aprovação do projeto pela lei Aldir Blanc.

O tema central deste ano será a ‘Proteção do Meio Ambiente’, refletindo a urgente necessidade de integrar o cuidado com a natureza aos diversos contextos sociais. Desde sua criação, o Tijolada Cultural vem se consolidando como um dos principais movimentos culturais da região, e nesta edição propõe um olhar mais atento para um tema de urgente relevância: a proteção do meio ambiente.

Com seis edições realizadas até o momento, o projeto aposta agora na integração entre cultura e sustentabilidade, utilizando o Bosque Municipal como cenário ideal para essa experiência. O local, rico em biodiversidade e patrimônio ambiental, será não apenas o espaço do evento, mas também um protagonista da reflexão proposta.