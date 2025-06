3º Café da Vó Sant’Ana será neste sábado

No próximo sábado, dia 7, será realizado o 3º Café da Vó Sant’Ana, no Salão do São Benedito, a partir das 15h. Os convites do tradicional evento eram limitados e já se esgotaram.

Os participantes poderão curtir música ao vivo com a dupla Márcio Rossi & Mileide, participar do tradicional bingo, além de saborear comidas típicas e caseiras, tudo preparado com muito carinho pelos voluntários da comunidade.