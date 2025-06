Meio Ambiente: Prefeitura vai construir novas praças

Uma delas deverá chamar Praça das Aves “Sebastião Salgado”

Na quinta-feira, dia 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente e falando ao jornal, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) afirmou que está em andamento a revitalização da Praça do Jd. Novo Mundo, localizada na Av. Teotônio Vilela, perto da ETEC, cuja licitação para contratação da empresa que irá fazer as obras já está em andamento e o valor estimado para a construção da praça é de R$ 1.152.000,00.

O dinheiro para a execução dos trabalhos é proveniente do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos-FID, sem custo para a prefeitura e a abertura da licitação está prevista para o próximo dia 10 de junho. Várias melhorias serão feitas na praça, atendendo a população que mora nas proximidades do Jd. Paulista.

Outra praça que está nos planos do prefeito e deverá ser iniciada nos próximos meses, é a Praça das Aves “Sebastião Salgado”. Na descrição do prefeito, ela será arborizada com árvores frutíferas para atrair aves e outros pequenos animais e deverá ser construída em um terreno localizado entre as ruas Pedro Picinato e Miguel Garrido Garcia, próximo ao Jd. Redentor.

Com relação ao nome, o prefeito disse que é uma homenagem ao fotógrafo Sebastião Salgado, falecido recentemente e conhecido internacionalmente pelo seu trabalho como fotógrafo e pela defesa do Meio Ambiente. Seu trabalho como ambientalista ficou conhecido ao plantar juntamente com sua esposa Lélia, mais de 3 milhões de árvores na fazenda que era de seu pai e estava deserta. Localizada em Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, no local foi plantado pela primeira vez uma floresta tropical por iniciativa do casal e hoje é uma referência em recuperação ambiental no Brasil e no mundo.

Dep. de Meio ambiente está sem diretor

A reportagem do jornal também perguntou ao prefeito sobre a questão envolvendo o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente que desde sua posse, está sem diretor.

Celso comentou que deve no momento certo anunciar quem vai dirigir o departamento, mas que todos os compromissos que a prefeitura tem para com várias instituições, como o Programa Município VerdeAzul (PMVA) da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, está sendo realizado por um funcionário do departamento de Meio Ambiente.

Ainda falou que está bem adiantado os trabalhos para a compra dos materiais necessários e pessoas que irão trabalhar para a recuperação das nascentes junto ao Rio Verde e afluentes, com a criação da Patrulha das Nascentes.

Outro tema importante para o prefeito na questão do Meio Ambiente, é o término dos lagos que estão sendo construídos na várzea do Zecão e também nas terras da família de Antônio Carlos de Mello. Além de terminar estas obras, Celso tem planos para construir o Parque Linear do Rio Verde, cujo lago e infraestrutura no futuro, deverá abranger uma área que começa na avenida perto do Supermercado Grick e se estenderá até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), margeando o Rio Verde.