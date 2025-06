Praça Odila Ligabue ganha academia

Já está funcionando uma academia ao ar livre na Praça Odila Ligabue, localizada na Vila Polar e tem atraído moradores dos arredores para a prática de exercícios. Segundo nota publicada pelo poder público municipal, a utilização do espaço é para toda comunidade, 24 horas por dia, permitindo que qualquer pessoa tenha acesso aos equipamentos para exercícios físicos.

A instalação foi realizada pelo Departamento de Obras da Prefeitura que executou a instalação dos aparelhos. “Exercitar-se ao ar livre, em contato com a natureza, pode reduzir os níveis de estresse, ansiedade entre outros. A exposição moderada à luz solar, seguida dos cuidados com a pele, favorece a produção de vitamina D, essencial para o bem-estar geral. O uso regular dos equipamentos contribui também para o aumento da flexibilidade, melhora da coordenação motora, capacidade cardiorrespiratória e fortalecimento muscular”, afirma a prefeitura.

Apesar de ter sido instalada a pouco tempo, a academia já foi alvo de algumas pichações e foi motivo de conversa na Câmara Municipal, que pediu maior fiscalização sobre os equipamentos e a praça. A instalação de câmeras no local foi objeto de conversa entre o vereador Paulinho da Prefeitura, que mora no bairro e o prefeito Celso Ribeiro.

Uma vizinha da praça comentou que está ajudando a olhar o local e os equipamentos, pois são de uso comum e benefício de todos, principalmente para os jovens que devem aprender a respeitar e cuidar do patrimônio público.