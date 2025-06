Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Hayd Maria da Conceição Ferreira, aos 91 anos de idade, no dia 25 de maio. Residia no Jardim Paraiso I; era viúva de Barbosa da Silva; deixou as filhas Cleusa, Sueli e Suelene; genro; os netos Naiara, Cristhian Dias, Cristiane, Márcio, Patrícia, Cláudia, Priscila, Gean, Paloma, Ana Carolina e Alan; e bisnetos. Foi sepultada no dia 26 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lauro Rosseto, aos 72 anos de idade, no dia 27 de maio. Residia na Vila Santana; solteiro; deixou as irmãs Orlanda Rosseto Rovani e Célia Rosseto Sabino; o cunhado Odair Rovani e sobrinhos. Foi sepultado no dia 28 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria José Gimenes Sartin, aos 70 anos de idade, no dia 28 de maio. Residia no Jardim São José; deixou o marido Eugênio Aparecido Sartin; filhos e netos. Foi sepultada no dia 29 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria José Bernardi da Silva, aos 76 anos de idade, no dia 28 de maio. Residia no Jardim Dolores; deixa o marido José Cornélio da Silva; os filhos Marcos, Márcia e Márcio; e irmãos. Foi sepultada no dia 28 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lúcio Nascimento Aguiar, aos 58 anos de idade, no dia 28 de maio. Residia no Jardim Dolores; deixou a esposa Sônia Aparecida da Silva; os filhos Jhone, Igor, Naiara, Marília, Inara e Maiara; os enteados Mique e Micaeli; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 29 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ronildo Costa, aos 62 anos de idade, no dia 29 de maio. Residia no Jardim Paulista; deixou os filhos Lucimara, Simoni, Eder e Júlio; netos; bisnetos; os irmãos Sebastião, Alcides, Osmerildo, Neuza, Zilda e Hilda e sobrinhos. Foi sepultado no dia 30 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida Spagnoli Valezin, aos 76 anos de idade, no dia 30 de maio. Residia no Jardim Pacaembu; deixou o marido Ilson Valezin; os filhos Carlos, Márcio e Simone; as noras Amélia e Tatiana; o genro Carlos Augusto; netos; a irmã Virgínia e sobrinhos. Foi sepultada no dia 30 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

