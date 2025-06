Realizada 1ª Audiência Pública do Projeto “Rota do Sabor – VGS”

Como cativar as pessoas que visitam Vargem Grande do Sul através da gastronomia, como organizar os estabelecimentos do ramo na cidade, envolvendo os proprietários, consumidores, o poder público municipal e as redes sociais, foram temas discutidos na 1ª Audiência Pública do projeto “Rota do Sabor – VGS”, realizado na noite de segunda-feira, 26 de maio, pelo Departamento de Cultura e Turismo da prefeitura na Casa da Cultura.

O encontro reuniu desde estudantes de gastronomia da ETEC, como também empresários e empreendedores do setor gastronômico do município com o objetivo de apresentar e debater propostas para a criação de uma rota gastronômica que valorize a culinária local e impulsione o turismo regional.

Segundo publicou o departamento, durante a audiência, foram compartilhadas diversas ideias voltadas ao fortalecimento do setor, como a criação de uma identidade visual para a rota (incluindo logotipo), o lançamento de uma rede social dedicada ao projeto, além da realização de eventos e parcerias estratégicas com estabelecimentos locais.

Segundo os organizadores, a iniciativa marca o início de um diálogo contínuo com a população e os profissionais da área, estando previsto novas audiências a serem realizadas periodicamente, promovendo a participação ativa dos interessados na construção desse importante projeto para o turismo da cidade.

