Secretário anuncia duplicação de Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista

O secretário de Parcerias e Investimentos do governo do Estado Rafael Benini, anunciou nesta tarde de terça-feira, dia 27, no gabinete do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), a duplicação da Rodovia SP 215, que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista.

Também serão duplicados os trechos que ligam Vargem a Casa Branca e de Casa Branca até Itobi, indo até São José do Rio Pardo.

O secretário estava acompanhado da diretora da ARTESP, Raquel França Carneiro. Esteve presente na reunião o deputado estadual Barros Munhoz, que trabalhou para que a duplicação se tornasse realidade e os prefeitos Duzão de Casa Branca e Vanderlei de São João da Boa Vista.

Segundo afirmou o secretário, os investimentos devem se aproximar de R$ 500 milhões na duplicação dos trechos da SP-344 (Aguaí-Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca-São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul- Casa Branca).

Dentre as melhorias junto à duplicação da rodovia estão também a iluminação do trecho urbano da rodovia passando por Vargem, conexão de rede 5G durante toda a rodovia, equipamentos de atendimento médico com profissionais a disposição, monitoramento com câmeras de segurança também por toda via entre outros. Durante a reunião, o prefeito Celso Ribeiro reivindicou a continuação da duplicação até o trevo que faz ligação de Vargem com São Roque da Fartura, com a construção de um viaduto de acesso na saída para São Sebastião da Grama, o que evitaria que os motoristas tivessem de percorrer um longo trecho quando tomassem sentido Grama. O pedido está sendo avaliado junto à ARTESP.

Segundo o prefeito Celso Ribeiro, foi um dia de muita alegria para todos, uma vez que a duplicação da rodovia vinha sendo tratada com o secretário e o deputado junto ao governo do Estado há um bom tempo. “Uma obra que sem dúvida alguma trará mais segurança aos motoristas, evitando acidentes graves e salvando vidas”, afirmou o prefeito.

Já o secretário Rafael Benini ressaltou que a duplicação dos trechos desta obra para Vargem e região trará muitos benefícios não só na melhoria do trânsito entre as cidades, bem como para o escoamento de produção agrícola e transporte de cargas na região, contribuindo significativamente para a diminuição dos acidentes.

O secretário explicou que com o término da concessão rodoviária feita à Renovias, que vai até o dia 13 de abril de 2026, a nova concessionária que ganhar a licitação é que fará as obras, começando primeiramente com as iluminações dos trechos citados, depois no 2º e 3º ano iniciando a duplicação das rodovias, com previsão de que até 2030 as obras estejam prontas.

Dentre as obras a serem realizadas, consta a construção de uma alça de acesso à Cooperbatata, localizada junto à SP 215 e que fica entre Vargem Grande do Sul e Casa Branca. Durante a reunião, o secretário comentou sobre a reivindicação do presidente da Cooperbatata, Lucas Ranzani e demais associados, que há tempo vem lutando para que seja melhorado o acesso ao local, devido ao grande tráfego de caminhões pesados que utilizam a cooperativa.

A presença do secretário junto aos prefeitos, discutindo os problemas que afetam cada cidade, foi elogiada pelo deputado Barros Munhoz e também pelos prefeitos presentes. “O secretário vem, analisa, sente o problema e isso é muito importante, as coisas se resolvem, faz a diferença”, afirmaram os presentes.