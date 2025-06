Escola Alexandre Fleming celebra 75 anos com reencontro emocionante na SBB – Convites já estão à venda!**

Informe

Festa acontecerá na próxima sexta-feira, dia 13 de junho

A história de uma escola se escreve com pessoas, com memórias e com amor. E é com esse espírito que a *Escola Alexandre Fleming convida todos os ex-alunos, ex-professores, ex-funcionários e amigos* para comemorar juntos seus *75 anos de existência, em um **grande reencontro* que promete emocionar todos os corações.

Esta não é apenas uma festa. É um reencontro com a nossa própria história. Cada passo, cada aula, cada amizade que nasceu na Fleming vive em nós até hoje. É hora de reencontrar colegas, abraçar professores e reviver tudo aquilo que nos formou.

O evento acontecerá na SBB em uma noite preparada com muito carinho para reviver os melhores momentos vividos na escola.

A comemoração vai resgatar o espírito dos *tradicionais Chás Culturais, com **apresentações de dança, que prometem encantar e despertar lembranças especiais. Haverá também uma **apresentação musical com os talentosos alunos do Projeto Guri*, celebrando o presente e o futuro da arte e da educação.

Um dos pontos altos da noite será uma *homenagem especial à Dona Márcia Iared*, símbolo de dedicação e carinho que marcou gerações com sua presença e seu exemplo, bem como homenagem a todos que fizeram da escola um local de belas histórias e lembranças.

Durante as apresentações e homenagens, que prometem emocionar o público presente, serão servidos alguns “petit fours” acompanhados de chocolate quente e capuccino para transformar a cerimônia em momentos de experiências inesquecíveis e acolhedoras.

Após as formalidades e homenagens a festa continuará com um clima descontraído e será servido um delicioso jantar com mesa de frios e massas ao vivo, tudo regado a música ao vivo de Altair & Banda.

Participe. Celebre. Reencontre. Viva conosco os 75 anos da Escola Alexandre Fleming!*

Local: SBB

Data: 13/06

Horário: a partir das 17h

**Convites à venda

📌 Pontos de venda:

– Secretaria da Escola Alexandre Fleming

– Lanchonete Kibon

Mais informações pelo telefone (19) 3641.1163