Muita animação no baile da melhor idade

Ao som de “New York, New York”, o advogado e cantor Vanderlei Ribeiro, que deu uma ‘canja’ cantando a música que foi sucesso na voz de Frank Sinatra, empolgou os presentes no baile para os integrantes do Grupo Melhor Idade, no Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Haydeé e Antônio Longuini Neto”, antigo Clube Vargengrandense, com a Banda Bergson.

Fotos: Reportagem

O baile foi promovido pelo Departamento de Ação Social da prefeitura de Vargem Grande do Sul no sábado, dia 24 de maio, com início às 20h, na sede do CCI, antigo Clube Vargengrandense. Após as primeiras músicas, a banda continuou com seus cantores a desfilar vários sucessos que atraíram os casais e também muitas pessoas ao salão do CCI.

Antes do início do baile, cujos convites aos integrantes da terceira idade foram gratuitos, limitados e intransferíveis para participação de pessoas acima de 60 anos, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), juntamente com a primeira dama Micaela e a diretora de Ação Social Eva Vilma Rodrigues da Silva, falou aos presentes sobre a promoção do baile e também de todos os benefícios que o Centro dispõe para as pessoas acima de 60 anos.

Também presente a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Isabel Schiavo e a diretora de Cultura e Turismo Márcia Iared, que esbanjou alegria ao dançar muitas das músicas de sucesso do Bergson.

A exploração do bar ficou por conta do Hospital de Caridade, que teve a renda revertida em prol da instituição. Membros do Rotary Club colaboraram com o atendimento ao público presente.

Fotos: Reportagem