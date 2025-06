Corolla se divide em dois e motorista sobrevive

Um impressionante acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, dia 5, por volta das 22h, no trevo que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama, na SP 344, envolvendo um Toyota Corolla conduzido por uma pessoa de 28 anos, morador de Vargem, que estava sozinho na hora do acidente e trafegava sentido Grama–Vargem.

Segundo relatou o motorista, ele perdeu o controle do seu veículo que veio a capotar ao tentar desviar de um animal na pista e colidir com uma pedra às margens da rodovia. A força do impacto fez com que parte da frente do carro se desprendesse, com o veículo se dividindo em dois. Parte da frente juntamente com o motor, foi parar no outro lado da pista, a cerca de 25 metros, parando no meio da via e deixando peças e estilhaços pelo local.

Apesar da extensão dos danos materiais, o condutor que foi ejetado pelo para-brisa e caiu no acostamento, se manteve consciente, sofrendo escoriações e uma fratura, sendo atendido no Hospital de Caridade e não corre risco de morte.

Tão logo ocorreu o acidente, muitas pessoas passaram a ajudar no socorro da vítima e uma ambulância de São Sebastião da Grama chegou ao local prestando os primeiros socorros. Conduzido ao Hospital de Caridade, o condutor foi medicado, não aparentando lesões graves e está fora de perigo.

Com o acidente, parte da rodovia teve de ser sinalizada, e mobilizou várias equipes de socorro e atendimento, como a Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária, DER e Corpo de Bombeiros. Por volta da 1h da madrugada, segundo os relatos, graças aos trabalhos das autoridades envolvidas, a pista já estava totalmente desimpedida ao trânsito.

Fotos: GCM