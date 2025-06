Neste sábado acontece o 4º Encontro de Carros Antigos

O 4º Encontro de Carros Antigos de Vargem Grande do Sul acontece neste sábado e domingo na Represa “Eduíno Sbardellini”, com início às 9h, se estendendo até às 17h. O evento promete atrair pessoas de Vargem e região que gostam de veículos antigos, uma paixão que atrai entusiastas de todas as idades.

Como nos anos anteriores, junto à exposição de clássicos automotivos, os visitantes poderão aproveitar uma Feira Gastronômica e uma Feira de Artesanato e também explorar o tradicional Mercado de Pulgas, onde itens antigos e colecionáveis estarão à venda.

O 4º Encontro de Carros Antigos é uma realização da prefeitura municipal, através do Departamento de Cultura e Turismo e conta também com o apoio do Clube Relíquias do Asfalto de Vargem Grande do Sul.



Conforme já noticiado pelo jornal, a programação musical também é destaque neste sábado, com o músico Davi Urbano subindo ao palco às 15h. Amanhã, domingo, a animação fica por conta da Banda Parahayu, ao meio-dia, e da Banda Orfeu, às 15h.

Os participantes que forem expor seus veículos, poderão contribuir com 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais do município. Segundo os organizadores, os expositores também serão contemplados com certificados e premiações.

O 4º Encontro de Carros Antigos é uma excelente oportunidade para prestigiar o cartão postal de Vargem Grande do Sul, a represa “Eduíno Sbardellini”, e vivenciar um fim de semana de cultura, lazer e solidariedade. Há previsão de frio e chuvas à tarde para este final de semana.

