Prefeitura de Casa Branca prorroga Refis

Foi prorrogado pela prefeitura de Casa Branca a Campanha de Recuperação Fiscal (Refis) por mais 90 dias. Conforme o Decreto Municipal nº 3.175, o novo prazo vai de 4 de junho a 2 de setembro, ampliando a oportunidade para que os contribuintes em débito com a municipalidade possam regularizar sua situação de forma facilitada, com condições especiais de pagamento.

A campanha oferece a possibilidade de quitação ou parcelamento dos débitos tributários e não tributários, com isenção total ou parcial de juros e multas, conforme o caso. Segundo a municipalidade, trata-se de uma excelente oportunidade para quem deseja colocar as contas em dia e evitar futuras complicações.

Os interessados devem procurar a Secretaria de Administração e Gestão Pública, localizada na Praça Barão de Mogi Guaçu, nº 51, para obter mais informações e aderir ao programa.

Foto: Agência Brasil