Em Casa Branca, homem é solto após prisão por porte de arma

Porte de arma sem a devida autorização é crime grave no Brasil e foi por descumprir o que é regulamentado pela Lei 10.826 de 2023, que um homem foi preso em Casa Branca, sendo solto após audiência de custódia.

Segundo o Boletim de Ocorrência, ele foi detido em flagrante no domingo, dia 1º de junho, mas através de seu advogado conseguiu usufruir da liberdade provisória. Segundo o advogado, seu cliente possuía bons antecedentes, fator que contribuiu para a argumentação da defesa. Ele explicou que, embora o delegado responsável pelo caso tenha arbitrado fiança inicialmente, o valor não foi pago pelo suspeito.

A prisão

De acordo com as informações apuradas, a Polícia Militar abordou um veículo onde estavam três pessoas, incluindo o suspeito. Durante a revista no interior do carro, os policiais encontraram uma arma de fogo calibre 38, o que levou à prisão em flagrante do homem por suspeita de prática delitiva.