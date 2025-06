Condenado é capturado em residência no Jd. Paraíso

Uma pessoa com mandado de prisão preventiva foi localizada pela polícia na noite de quarta-feira, em Vargem Grande do Sul, por volta das 21h57, através de uma operação policial que resultou em sua captura. O indiciado foi localizado em sua residência, no Jardim Paraíso.

De acordo com o histórico policial, a equipe da Polícia Militar que estava em serviço, ao tomar conhecimento da existência do mandado contra o acusado, mobilizou-se em conjunto com o Comando de Força Patrulha e ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com o procurado, que confirmou estar respondendo a um processo criminal.

A verificação dos dados junto ao COPOM confirmou a validade do mandado de prisão. A pessoa foi então conduzida ao pronto-socorro para realização de exame médico cautelar e, posteriormente, encaminhada ao Plantão Policial Permanente de São João da Boa Vista. A ocorrência foi registrada sob Boletim de Ocorrência da Polícia Civil (BO/PC), e o indiciado ficou à disposição da Justiça. O caso foi conduzido sob responsabilidade do delegado Ivan Luís Constâncio.