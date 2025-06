Polícia Rodoviária flagra condutor com documento falso

Um condutor foi flagrado com documento falso pela equipe de Policiamento Rodoviário que fazia fiscalização durante a Operação Ultrapassagem, na manhã da sexta-feira, dia 13 de abril, em Vargem Grande do Sul.

De acordo com informações do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário, era por volta das 6h30, quando os policiais abordaram o condutor de um Fiat Uno que trafegava pelo quilômetro 238 mais 600 metros da SP-344 e solicitaram sua documentação.

Ao realizar a conferência dos documentos, os policiais verificaram que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresentava suspeita de adulteração, uma vez que o número do RG descrito não conferia com o seu original. Os policiais então verificaram junto à Prodesp, a central de processamento de dados de São Paulo, as informações e constataram que o condutor não era habilitado.

Ele foi questionado pela equipe e, conforme o relatado pela polícia à imprensa, respondeu que havia renovado sua CNH há cerca de um ano em São João da Boa Vista, pagando R$ 1.200,00 pelo serviço. O condutor recebeu voz de prisão por uso de documento falso e a ocorrência foi encaminhada ao Plantão de Polícia Civil de São João.