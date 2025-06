Acidente grave em São Simão com duas pessoas mortas de Vargem

Um acidente gravíssimo aconteceu nesta, sexta-feira, dia 13 de junho, em São Simão-SP, no trevo da Rodovia Conde Francisco Matarazzo, conforme notícia dada pelo canal São Simão Notícias no Facebook.

Segundo o noticiado, por volta das 13h, um caminhão carregado de lajotas tombou no trevo da rodovia, sendo que dado à gravidade do acidente, os vargengrandenses Sérgio Leonel da Silva, 60 anos e Paulo Rogério da Silva, 54 anos, que trabalhavam por conta fazendo frete, faleceram ao ficarem embaixo das ferragens. Um terceiro homem, sofreu ferimentos leves, ficando em estado de choque e foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de São Simão.

Trabalharam no atendimento às vítimas, equipe de resgate, utilizando uma ambulância para os primeiros socorros, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária.