Juventus vence torneio que homenageou Carlos Cadini

O Juventus venceu nos pênaltis o Parceria e foi o campeão do torneio beneficente que homenageou Carlos Cadini, jogador e entusiasta do futebol vargengrandense, falecido em julho do ano passado. A partida final foi no último domingo, dia 8 de junho, no Estádio Municipal Dudu Ramão, onde as partidas do campeonato foram disputadas.

O campeonato teve início em abril, realizado pelo Amigos do Dudu Ramão, um grupo de amigos jogadores de futebol amador da cidade, que sob a coordenação de Clodo, se reúnem para utilizar esse espaço público, promovendo a cidadania e incentivando o futebol comunitário.

Este ano, além de homenagear Carlos Cadini, o torneio também teve caráter beneficente, arrecadando caixas de leite que foram doadas a entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul.

A final

O domingo da final teve início com jogos preliminares disputados pelas equipes das escolinhas da Associação Atlética Vargeana e do Unidos da Vila. A criançada ainda ganhou guloseimas que foram distribuídas pela manhã.

A disputa pelo troféu de campeão foi entre o Juventus, que venceu o União Vargengrandense para garantir a classificação, contra o Parceria, que superou o Milionários para avançar à final. No domingo anterior, dia 1º de junho, houve a disputa pelo terceiro lugar do torneio, com o Milionários goleando o União Vargengrandense por 8 a 3 e conquistando o bronze do campeonato.

A partida final entre Juventus e Parceria terminou empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar. Assim, a decisão foi na cobrança de pênaltis, com o Juventus mostrando melhor desempenho e conquistando o troféu. Familiares de Carlos Cadini participaram do encerramento do torneio, na cerimônia de entrega de medalhas e troféus aos atletas.