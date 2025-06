Ginastas sobem ao pódio em liga regional

A equipe de Ginástica Artística da prefeitura de Vargem Grande do Sul foi a Hortolândia no último sábado, dia 7 de junho, representar a cidade na II Etapa do Torneio de Categorias da Liga Regional de Ginástica Artística. O evento reuniu atletas de várias cidades da região, com disputas em alto nível e muita emoção.

Segundo os representantes da equipe, as ginastas vargengrandenses mostraram talento, dedicação e espírito de equipe, conquistando o terceiro lugar geral por equipes. O pódio foi completado por Itatiba, que ficou com a primeira colocação, e Jundiaí, que garantiu o segundo lugar.

Além do resultado coletivo positivo, as atletas também se destacaram nas provas individuais. Manuela Bertoli Monteiro Urbano conquistou a medalha de prata na prova de solo, Isadora Luiz dos Santos foi medalha de bronze também na prova de Solo.

“Essas conquistas são fruto do trabalho intenso das ginastas, da dedicação da equipe técnica e do apoio da Prefeitura Municipal. Parabenizamos todas as atletas pelo desempenho e pelo orgulho que trouxeram para Vargem Grande do Sul”, enfatizou a prefeitura em sua publicação sobre o evento.

A próxima etapa da jornada será em setembro, em Salto.