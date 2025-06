Jogo beneficente em homenagem a Juninho Charelli

O dirigente esportivo Juninho Charelli, criador da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, entidade que organiza a Taça dos Campeões Regionais de Futebol, um dos maiores torneios do futebol amador da região, e que faleceu em março deste ano, será homenageado em julho, com um jogo a ser disputado no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

A partida será disputada no dia 6 de julho, às 10h, entre o Vasco e a Associação Atlética Vargeana, os últimos finalistas da Taça dos Campeões. Durante o jogo, haverá sorteio de brindes aos torcedores que comparecerem para prestigiar a partida.