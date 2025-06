Atletas de Vargem se destacam em corrida de Casa Branca

A equipe GMFIT disputou no último domingo, dia 8, a segunda etapa do 4º Circuito Cooperação Sicoob, em Casa Branca. O grupo de mais de 30 corredores representou Vargem Grande do Sul e conseguiu resultados individuais bastante positivos, com atletas se destacando na classificação geral e em suas categorias.

Entre os destaques individuais estão Alisson Escudeiro, terceiro colocado na categoria 30 a 34 anos; Antônio Franciel, primeiro colocado na categoria 30 a 34 anos; Noel Cunha, primeiro colocado geral; Cleber Júnior, primeiro colocado categoria 25 a 29 anos e Rebeca dos Santos, primeira colocada na categoria 35 a 39 anos.

“Além da superação de todos os atletas e estreia em competições de corrida de rua, seguimos em busca do objetivo coletivo que é o ranking geral entre as melhores equipes que será finalizada ao término da quarta etapa”, adiantaram os representantes da equipe.

Foto: Equipe GMFIT