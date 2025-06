Grupo Mão Amiga realiza campanha de arrecadação para bazar solidário

O Grupo Mão Amiga iniciou uma campanha de arrecadação de roupas, calçados, acessórios, utensílios domésticos, brinquedos e eletrodomésticos. Os itens doados serão vendidos em um bazar solidário, cuja renda será revertida para a manutenção das atividades da entidade.

As doações podem ser entregues diretamente na sede do grupo, localizada na Rua São Jorge, nº 297, no Jardim São Luís. A iniciativa busca mobilizar a comunidade para contribuir com itens em bom estado que possam ser reutilizados.

O bazar ainda não teve a data divulgada, mas será promovido com o objetivo de gerar recursos para a entidade, que desenvolve ações sociais na cidade.