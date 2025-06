Painel: Simão Pedro em Vargem

Fechou

Não eram somente boatos, conforme matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande, de que a loja do Sempre Vale Supermercados localizada na Rua Batista Figueiredo, nº 300, no Centro, seria fechada em breve. O jornal buscou apurar os fatos, mas não conseguiu informações nem entre os funcionários do estabelecimento e tão pouco nos telefones que foram fornecidos para a realização da reportagem. No sábado, dia 7 de junho, quando o jornal circulou, o Sempre Vale fechou definitivamente suas portas, sem que os proprietários fizessem qualquer aviso aos seus clientes e à população vargengrandense.

Simão Pedro em Vargem

Nesta sexta-feira, dia 13 de junho, o deputado estadual pelo PT, Simão Pedro esteve visitando Vargem Grande do Sul, sendo acompanhado pelo vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) e recebido no gabinete pelo vice prefeito Guilherme Nicolau (MDB) e demais diretores da prefeitura. A reportagem do jornal entrevistou o deputado, que tem contribuído com várias emendas importantes ao município e a matéria deverá ir ao ar, na segunda-feira.

Deve passar

Conforme já citado pelo jornal Gazeta de Vargem Grande, o veto do prefeito Celso Ribeiro ao projeto de lei que trata do nepotismo aprovado pela Câmara Municipal, tem grandes chances de ser aprovado na sessão ordinária que acontece nesta segunda-feira, dia 16 de junho. Depois que a Comissão de Justiça e Redação deu seu parecer favorável ao veto, é mais provável que a base do prefeito também acompanhe o voto da Comissão e aprove o veto.

Projeto de lei pode ser arquivado

Conforme determina a lei, se a maioria dos vereadores da Câmara Municipal, sete vereadores, forem a favor do veto, o projeto de lei será arquivado. Se o veto for negado, o projeto de lei terá de ser sancionado pelo prefeito que terá prazo de 48 horas para realizá-lo. Se não o fizer, caberá ao presidente da Câmara Municipal determinar a sua promulgação.

Compra de uniformes

A reportagem do jornal enviou várias perguntas à prefeitura municipal para saber sobre a questão envolvendo a compra de uniformes para os alunos da rede municipal, que vem sendo questionada pelo vereador Gustavo Bueno (PL) na Câmara Municipal. O prefeito tem alegado falta de recursos para realizar a compra e o jornal aguarda respostas do Executivo para melhor informar seus leitores.

Deve ser preso ainda este ano

Circula na grande imprensa nacional que o ex-presidente Bolsonaro (PL) pode ser preso ainda este ano, acusado de tentativa de golpe de Estado e contra a democracia brasileira. Ele responde no banco dos réus pela acusação de vários crimes de abolição do Estado de Direito e foi inquirido pelo ministro Alexandre Moraes, a quem Bolsonaro pediu desculpas por tê-lo acusado de corrupto.