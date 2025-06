Veto contra projeto do nepotismo é aprovado pela Câmara

Com nove votos a favor, foi aprovado agora na sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada nesta segunda-feira, dia 16 de junho, o veto do prefeito Celso Ribeiro ao projeto de lei de autoria da vereadora Vanessa Martins (PL) que tratava do nepotismo na administração pública municipal.

Votaram a favor do veto a maioria dos vereadores, nove no total e contra o veto somente os vereadores Vanessa Martins, Gustavo Bueno (PL) e Felipe Gadiani (PSD). Com a maioria dos votos a favor do veto, o projeto de lei que tratava do nepotismo será arquivado.

A discussão do veto elevou a temperatura na Câmara Municipal, principalmente entre os vereadores Ratinho (Podemos) e Gustavo Bueno, que resvalou para ataques pessoais, sendo necessário o aparte do presidente Maicon Canato (Republicamos) em diversas ocasiões. Maiores detalhes, na edição impressa do jornal Gazeta de Vargem Grande na edição deste sábado, dia 21 de junho.