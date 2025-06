Felipe Galbier vai jogar futebol por universidade dos EUA

O jogador de futebol vargengrandense Felipe Argento Galbier se prepara para mais uma etapa em sua carreira. Em agosto, embarcará para os Estados Unidos, onde irá jogar pela College of Southern Idaho, mesma faculdade em que irá frequentar o curso de psicologia.

Felipe tem 18 anos é filho de João Fernado Galbier e Verônica Argento Galbier e é irmão de Tiago e Lucas. Em Vargem, frequentou o colégio D. Pedro II e, mais recentemente, fez o terceiro ano do ensino médio na Jefferson Charter School, nos EUA. Daqui dois meses, Felipe volta ao estado americano de Idaho, onde irá viver na cidade de Twin Falls pelos próximos dois anos, enquanto estuda e joga pela universidade, que já conta com outros três brasileiros na equipe.

Em sua carreira como futebolista, Felipe defendeu os times Santana, Associação Atlética Vargeana, Sociedade Esportiva Sanjoanense, Cruzeiro e Boise Timbers (EUA-Idaho).

“Irei cursar psicologia enquanto jogo como atleta da faculdade. Morei por um ano como intercambista lá em Nampa, agora recentemente. Consegui minha ida, pois ganhei uma bolsa esportiva pra jogar pela faculdade”, contou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande. “Eu estava no meu último ano de ensino médio lá, joguei por clubes e na highschool, retornei essa semana, e ganhei uma bolsa esportiva pra voltar pra lá em agosto. O que mais quero, é chegar no nível mais alto e futuramente profissional de futebol”, afirmou.