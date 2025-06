Eduardo Costa abre em Casa Branca o “Jabuticaba Rodeo Festival 2025”

Com entrada franca, a tradicional festa de Casa Branca, o “Jabuticaba Rodeo Festival”, terá início nesta quarta-feira, dia 18 de junho, se estendendo até o sábado, dia 21, com atrações que prometem agradar públicos diversos, movimentando a cidade e região.

A abertura da festa vai acontecer na véspera do feriado, o que promete um grande público para assistir o show do cantor Eduardo Costa, conhecido por seu repertório de sertanejo romântico. Na quinta-feira, dia 19, feriado de Corpus Christi, a animação ficará por conta do DJ Jiraya Uai, que traz um estilo irreverente e mistura de ritmos.

Na sexta-feira, dia 20, o palco será do grupo Raça Negra, referência no cenário do samba e pagode nacional. Encerrando a programação no sábado, dia 21, o público poderá curtir dois shows, o cantor e compositor de samba e pagode Mumuzinho, e a dupla sertaneja Bruno & Barretto, com seus sucessos voltados para o sertanejo universitário.

O evento é uma realização da Comissão Organizadora com o apoio da Prefeitura Municipal de Casa Branca. O festival acontece durante a semana que terá feriado prolongado de Corpus Christi, aproveitando a véspera e os dias de folga para promover shows e entretenimento gratuitos à população e visitantes.

Com entrada gratuita todos os dias, o Jabuticaba Rodeo Festival se consolida como um dos principais eventos culturais da região, reunindo tradição, música e lazer.

Foto: Redes Sociais