Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Gabriel Henrique Pereira de Carvalho, filho de Daliria Aparecida de Andrade Pereira e José Carlos de Carvalho, aos 3 anos de idade, no dia 7 de junho. Foi sepultado no dia 7 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Juvenil Antônio da Silva, aos 83 anos de idade, no dia 7 de junho. Residia na Cohab V; deixou a esposa Jandira Roque; os filhos Ronaldo, Rosemara, Silvana, José e Rita de Cássia; o genro Luís Paulo; a nora Rosemeire; os netos Guilherme, Jéssica, Maria Gabriela, Jefferson, Júlio César, Juninho, Karina, Isabela, Lucas Augusto, Larissa e Bruno; os bisnetos Pedro Henrique, Maria Clara, Ana Lívia, Victor, Miguel, Manuela Helena, Arthur, Maria Fernanda, Bernardo e Andressa; os irmãos Luís, Olésio, Mercedes, Olga, Laura Teresa e Aparecida; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 7 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Natalina de Souza Vidal, aos 63 anos de idade, no dia 7 de junho. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou o marido Luís Roberto Vidal; os filhos Natália e Luís; o genro Luís Ricardo; os netos Victor e Luís Eduardo; a bisneta Valentina e irmãos. Foi sepultada no dia 8 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Osvaldo Cardoso de Souza, o Osvaldo do PT, aos 85 anos de idade, no dia 9 de junho. Residia, no Jardim São José; era viúvo de Odília Cardoso de Souza; deixou os filhos Aninha Cardoso, Ana Lúcia e José Ricardo; os genros Ayrton Cândido e Thiago Tognato; a nora Meriellen; a irmã Maria Lúcia de Souza Hernandez; e os sobrinhos Denize Hernandes e Eduardo Noé Hernandez. Foi sepultado no dia 9 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Oscarina Dias de Paiva, aos 75 anos de idade, no dia 9 de junho. Residia no Sítio Estiva; deixou o marido Antônio; os filhos Fábio, Flávio, Luciana e Paulo; noras; genro; netos; bisnetos; os irmãos Paulo, Santa, Regina e Romeu; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 10 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mercedes dos Santos da Silveira, aos 81 anos de idade, no dia 10 de junho. Deixou o marido Jair; filhos; genros; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 10 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedita Maria da Silva, conhecida como Dona Benê, aos 79 anos de idade, no dia 10 de junho. Residia no Jardim Paraiso II; solteira; deixa os filhos Abiedar, Abiderman, Elizabete e Gustavo; as noras Marília, Ludimila e Priscila; os netos Valentina, Joaquim, Maria Vitória, Kamily, Henrique e Miguel e os bisnetos Samuel e Lorenzo. Foi sepultada no dia 11 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ruth Marchesani, aos 77 anos de idade, no dia 11 de junho. Residia no Jardim Paraiso. Foi sepultada no dia 11 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Anésia Gonçalves Nagliatti, aos 96 anos de idade, no dia 12 de junho. Residia no Jardim Fortaleza; era viúva de Algeu Nagliatti; deixou os filhos Maria Helena, Maria José, Ana Maria, Maria Donizete, Rosa Maria, Maria de Lourdes, Maria das Dores e Paulo Sérgio; a nora Roseli; os genros Antônio, Oscar, Benedito, Manoel, Paulino, Vanderlei e Alexandre; netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 12 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Madalena Vieira da Costa, conhecida como Dona Maria, aos 76 anos de idade, no dia 13 de junho. Residia no Centro; viúva de Walter Aparecido Costa; deixou os filhos Éber, Edna, Emerson, Edinéia e Elias; as noras Sandra e Valéria; os genros Arlindo e Diego; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 13 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

