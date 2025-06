Amanhã, quinta, é feriado de Corpus Christi

Apesar de não ser feriado nacional, amanhã, quinta-feira, dia 19 de junho, é feriado em Vargem Grande do Sul. A celebração de Corpus Christi movimenta a fé católica e em Vargem Grande do Sul haverá missas, procissões e os tradicionais tapetes coloridos confeccionados pelas paróquias da cidade.

Corpus Christi, expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”, é uma das mais importantes solenidades da Igreja Católica. A celebração ocorre sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade e exalta a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Instituída no século XIII pelo Papa Urbano IV, a data é marcada por atos de fé e manifestações culturais que expressam a devoção dos fiéis.

Em Vargem Grande do Sul, a tradição é mantida com dedicação pelas comunidades das cinco paróquias da cidade. Em cada uma delas, a confecção dos tapetes coloridos – símbolos de acolhida e respeito à passagem do Santíssimo Sacramento – mobiliza crianças, jovens, adultos e idosos em uma verdadeira ação coletiva de fé.

Na Paróquia Matriz de Sant’Ana, os tapetes serão preparados pelas crianças da catequese a partir das 8h da manhã. A missa solene acontecerá às 15h. Já na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, os trabalhos começam ainda nesta noite de quarta-feira, com a participação das pastorais e movimentos da comunidade. Na quinta-feira, duas missas com procissão e bênção do Santíssimo estão programadas: às 8h e às 18h.

Na Paróquia São Joaquim, a equipe da catequese inicia a confecção do tapete às 7h. A missa com procissão será celebrada às 9h da manhã. Na Paróquia Santo Antônio, a comunidade se reúne a partir das 7h30 para confeccionar o tapete, e a missa acontece às 16h. Já na Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II, a celebração começa ainda mais cedo: às 4h da manhã tem início a confecção do tapete, feita por membros da comunidade, e às 9h será celebrada a missa solene.

Embora Corpus Christi não esteja na lista dos feriados nacionais – sendo considerado ponto facultativo pelo governo federal –, sua relevância espiritual é marcante. A data resgata o momento da Última Ceia, em que Jesus ofereceu o pão e o vinho aos apóstolos, afirmando: “Isto é o meu corpo; isto é o meu sangue”. Para os católicos, essa não é apenas uma representação simbólica, mas sim a presença viva de Cristo no sacramento da Eucaristia.

A celebração também fortalece os vínculos entre os fiéis, promovendo a união e a participação ativa da comunidade. Em Vargem Grande do Sul, a solenidade se torna um gesto de fé coletivo, em que a espiritualidade se mistura com o trabalho em equipe, a tradição e o compromisso com a vivência cristã.