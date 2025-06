Polícia Militar Rodoviária realiza operação neste feriado

O Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) realiza desde a quarta-feira, dia 18, a “Operação Feriado – CPRv”, com o objetivo de assegurar a fluidez do trânsito e a segurança dos usuários nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A ação segue até este domingo, dia 22 de junho.

Com o aumento esperado no volume de veículos nas rodovias, especialmente em direção a regiões turísticas serranas, a PM Rodoviária mobilizará seu efetivo, com reforço do policiamento em pontos estratégicos como praças de pedágio, acessos a municípios turísticos e locais com maior índice de acidentes.

Segundo o divulgado pela polícia, além do combate à criminalidade com ações do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) e operações com motocicletas, a operação tem como foco a prevenção de acidentes por meio de fiscalização intensiva e ações educativas.

Viaje com segurança

A Polícia Militar Rodoviária orienta motoristas a ter uma viagem segura, seguindo algumas dicas: