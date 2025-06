Lembranças das Feiras Agro-Industrial

Mario Poggio Jr.

Da esqueda para a direita: Ana Zilda da Costa Belchior, Sueli de Fátima Costa e professora Cleide Maldonado Menossi, na Feira Agro-Industrial de 1977 (25/09 a 02/10)

Em conversa com a amiga e catequista Ana Zilda da Costa Belchior, recordamos da fanfarra da Escola Comercial D. Pedro II e das Feiras Agro-Industriais, que inicialmente eram montadas no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita (Campo da Vargeana), para promover os produtos vargengrandenses.

Ana Zilda e outras jovens participavam ativamente dos eventos, nos quais atuavam como recepcionistas, selecionadas pelas autoridades municipais.

Particularmente, se lembra com saudade da maratona que enfrentou no início do evento, quando tocava prato na fanfarra da “Escola de Comércio”, participava do bloco que homenageava o Estado de São Paulo e atuava como recepcionista na Feira Agro-Industrial.

Assim, após passar em frente ao palanque das autoridades, saia apressada do agrupamento dos músicos, trocava de roupa rapidamente e ia se integrar aos colegas que representavam os Estados da Federação; e após a nova passagem pela tribuna, saia rapidamente, colocava o traje de recepcionista da Feira Agro-Industrial e subia no carro alegórico alusivo ao evento.

Por fim, agradecemos a amiga pelo envio da foto e pedimos que nos brinde com novas imagens e informações.