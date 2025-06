Campanha alertou sobre a violência contra idosos

Em alusão ao Junho Violeta, mês dedicado à conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Casa Branca, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), realizou ações educativas e informativas relacionadas ao tema.

O objetivo foi promover o respeito, garantir os direitos da pessoa idosa e fortalecer a rede de proteção contra todas as formas de violência — física, psicológica, financeira, institucional ou negligência.

A programação contou com atividades como conversas com a equipe do Creas, apresentação da campanha e dinâmicas de grupo e orientações sobre prevenção de violência para idosos e toda população.