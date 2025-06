Prefeitura de Grama inicia reforma da rodoviária

A prefeitura de São Sebastião da Grama deu início à reforma e revitalização do Terminal Rodoviário da cidade. De acordo com o informado, as melhorias incluem pintura do prédio, reforma dos banheiros, troca de iluminação e jardinagem.

O espaço da Rodoviária abrigará ainda a nova sede da Defesa Civil e a Central de Monitoramento de São Sebastião da Grama, que contará com vigilantes 24 horas, garantindo a segurança dos usuários e também inibindo atos de vandalismo.

Foto: Prefeitura de São Sebastião da Grama