Alunos gramenses visitam Parque Ambiental da Alcoa

Os alunos do 7º ano da escola Ilda Anadão Rossi, de São Sebastião da Grama, estiveram na cidade mineira de Poços de Caldas, para visita ao Parque Ambiental da Alcoa.

A iniciativa faz parte do Programa Cultivando a Mata Atlântica, que tem como objetivo mostrar aos alunos a fauna e a flora da região e realizar uma oficina prática de educação ambiental.

O projeto é uma oportunidade única para que as crianças tenham um contato direto com a Mata Atlântica e compreendam a importância de sua preservação.

Foto: Prefeitura São Sebastião da Grama