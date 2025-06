Mesmo com o frio, casos de dengue continuam acontecendo

Apesar do frio que tem feito neste mês de junho, os casos de dengue continuam acontecendo no município, conforme explicou a Vigilância Sanitária ao jornal Gazeta de Vargem Grande. Foram 118 casos notificados, sendo 71 negativos e 47 positivos no mês de junho. Com a chegada do frio, era esperada uma diminuição da transmissão da doença, pois o mosquito Aedes aegypti que a transmite tem sua reprodução dificultada em climas frios e secos.

Desde o início do ano, até o dia 15 de junho, foram notificados 1.370 casos no município, sendo 968 negativos e 402 positivos, com um óbito confirmado, conforme os dados fornecidos pela Vigilância Sanitária.

Conforme explicou a coordenadora da Vigilância em Saúde, Kátia de Cássia Faustino Sousa, “o trabalho com a dengue é o ano todo, mesmo com a chegada do frio e o período de seca as ações não param, nos meses de abril e maio foram feitos os levantamentos dos índices que demonstram como está a circulação larvária e do vírus em nosso município, além de trabalho intensivo em locais de mais riscos de criadouros como pontos estratégicos e imóveis especiais, e intensificação das visitas de casa a casa”.

Também segundo as informações prestadas pelo médico veterinário Alessandro Souza da Vigilância Sanitária, para o mês de junho está sendo feito o recadastramento dos quarteirões de todo o município, para que o órgão de combate às doenças transmissíveis possa saber com a máxima certeza os tipos de imóveis existentes para nortear as ações de controle, em tempo ainda, está sendo verificada se as ações estratégicas de combate a dengue implementadas no começo do ano foram cumpridas.

Além do trabalho estratégico a Vigilância tem trabalhando em treinamentos com equipes de saúde e também trabalhos informativos com a população.

Informaram os técnicos que a avaliação do Departamento de Saúde em relação a dengue é positiva, pois se for levado em consideração os dados e números do ano de 2024, quando o município passou de 3.000 casos positivos, a realidade mostra hoje que a doença atingiu pouco mais de 10% de positivos – 402 positivos em 2025 até o momento – em relação ao ano passado, mesmo com a circulação viral de três sorotipos, o que deixa a população extremamente vulnerável. “Entendemos que o trabalho realizado ao longo do ano foi satisfatório”, disseram.

Com relação à vacinação da dengue, explicaram os responsáveis pela Vigilância que o município de Vargem Grande do Sul foi contemplado no mês de junho com a vacina da dengue para as idades de 10 a 14 anos, quando são aplicadas duas doses com intervalo de 6 meses. “No primeiro momento recebemos 480 doses e já foram aplicadas 200 doses”, disseram ao jornal.