Prefeitura não irá comprar uniformes escolares este ano

Este ano os alunos da rede pública municipal de Educação não receberão o uniforme escolar. Como nos anos anteriores, trata-se de duas camisetas que são adquiridas pela prefeitura e entregues no começo do ano aos alunos. Aproximadamente 2.800 alunos que estudam nas escolas do município, não receberão o benefício este ano.

Para esclarecer mais os leitores do jornal a respeito do assunto, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande enviou várias perguntas ao departamento de Educação e foi informado que este ano não foi possível adquirir o uniforme por questões financeiras.

“Mas já estamos providenciando a aquisição para o próximo ano, inclusive estudando a possibilidade de atender um pedido que as mães fazem há algum tempo que é de não fazer a camiseta branca, que suja muito. Faremos de tudo para atender essa solicitação”, informou o departamento de Educação.

Nos últimos anos a prefeitura tem fornecido duas camisetas de uniforme para cada aluno, sendo a última compra realizada em 2024, gastando o Executivo um valor total de R$ 218.640,00, na compra das camisetas adquiridas através de processo licitatório-ATP no final de 2022 para os dois anos seguintes, 2023 e 2024.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o município não pode usar o dinheiro destinado à Educação, para a compra de uniformes, uma vez que a lei proíbe. A compra das camisetas no caso, teria de ser com recursos próprios e o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) desde que assumiu, vem sinalizando que está “numa economia de guerra”, cortando os gastos da administração pública para controlar o caixa da prefeitura.

O jornal perguntou se as mães dos alunos já foram informadas sobre o assunto e a resposta foi que no início do ano, as mães dos alunos tomaram conhecimento de que em 2025 não seriam entregues as camisetas aos alunos.

A questão da prefeitura não fornecer o uniforme aos alunos da rede municipal foi tema de discussão na Câmara Municipal recentemente, com o vereador Gustavo Bueno do PL fazendo um requerimento ao chefe do Executivo, perguntando as causas da prefeitura não ter ainda fornecido as duas camisetas aos alunos.

A resposta dada ao vereador pelo Executivo, foi a de que em razão da situação financeira que o município se encontra, excepcionalmente este ano não iria fornecer uniformes para a rede municipal de ensino. Para o vereador, segundo comentou, o fornecimento das duas camisetas aos alunos é fundamental, pois tem muitas crianças carentes que dependem do uniforme para o dia a dia na escola.