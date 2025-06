Casa Branca realizou conferência municipal de saúde

Na manhã da última terça-feira, dia 17, a prefeitura de Casa Branca promoveu a 9ª Conferência Municipal de Saúde, que abordou o tema central “A importância da Rede Nacional de Dados em Saúde para o cuidado integral da pessoa”.

O evento, coordenado pelo Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, reuniu trabalhadores da área, autoridades e usuários do SUS casa-branquense para discutir como o compartilhamento seguro e eficiente de informações de saúde pode transformar o atendimento ao cidadão.

A conferência contou com a presença do Articulador da Atenção Básica do Departamento Regional de Saúde (DRS) XIV, com sede em São João da Boa Vista e do qual Casa Branca faz parte, Alexandre Lippelt Ribeiro dos Santos, que conduziu a palestra sobre os benefícios e desafios da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) na prática do SUS.

A RNDS é uma iniciativa do Ministério da Saúde que permite a integração dos dados clínicos dos pacientes entre os diversos níveis de atendimento, garantindo mais agilidade, continuidade e qualidade no cuidado.

Os participantes puderam discutir individualmente os eixos relacionados a atenção primária; atenção especializada e diagnóstico; assistência farmacêutica; atenção psicossocial e saúde mental – todos integrados à RNDS.

Ao término, após apresentação e discussão de propostas inerentes à conferência, foi também apresentada a nova composição para o Conselho Municipal de Saúde.

Fotos: Prefeitura de Casa Branca