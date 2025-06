Saúde e Atividades Físicas

Prof. Dr. José Alberto Aguilar Cortez

Estamos nas primeiras semanas de inverno e o frio se faz sentir em nossa cidade. Época que incita muitas pessoas a conhecerem o frio das montanhas ou dos estados do sul, onde ele se apresenta mais rigoroso. Outros continuarão satisfeitos aqui, na nossa cidade, convivendo com temperaturas que embora mais frias nos últimos dias, logo vão se apresentar mais agradáveis. Trabalhando ou gozando o merecido período de repouso, aqui ou em qualquer outro lugar precisamos continuar cuidando da saúde, mantendo a forma com exercícios físicos regulares e sendo cautelosos com os perigos relacionados com a temperatura mais baixa, o ar seco e a poluição. Durante o inverno ficamos mais vulneráveis às doenças do aparelho respiratório que encontram condições mais favoráveis para se desenvolverem principalmente quando fazemos exercícios físicos intensos que acabam debilitando as defesas do organismo. Para evitá-las, sem abandonar o programa de treinamento, precisamos adotar alguns cuidados muito simples, mas indispensáveis como medidas preventivas. Qualquer sintoma de gripe serve como alerta para reduzir ou até suspender temporariamente o treinamento, é importante reservar energia para aumentar a eficiência do sistema imunológico. Dependendo das circunstâncias o repouso e a boa alimentação são as melhores opções para evitar interrupções prolongadas da atividade física em consequência de doenças. Antes das sessões de treinamento capriche no aquecimento, o ar frio da madrugada ou as mudanças bruscas de temperatura nos finais de tarde dificultam a transição do repouso para o exercício. É preferível gastar uns minutos a mais adaptando progressivamente os diferentes sistemas do corpo do que impor, logo de saída, um ritmo muito forte que sobrecarrega os músculos, as articulações e as vias responsáveis pela produção de energia para a manutenção do exercício. Evite caminhar ou correr em locais poluídos, nas ruas de maior movimento, onde o tráfego de veículos é intenso. Procure locais mais apropriados para respirar menos poluentes. Durante o esforço precisamos captar mais oxigênio para atender a demanda e permitir o equilíbrio que caracteriza o exercício aeróbio. Seguindo os passos do bom senso é possível atravessar o inverno trabalhando ou gozando as férias com disposição e sem percalços.