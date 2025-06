Grama discute melhorias no transporte de pacientes

Com o objetivo de seguir melhorando a assistência e segurança dos pacientes, a Gerência de Saúde de São Sebastião da Grama realizou uma reunião de alinhamento e atualização do protocolo de remoção de pacientes entre a equipe do Pronto Socorro do Hospital Regional de Divinolândia (Conderg) e a equipe de remoção da empresa Saúde Vida.

Segundo informou a prefeitura, essa iniciativa visa melhorar a qualidade no atendimento e a garantia da assistência adequada aos pacientes durante todo o trajeto, minimizando riscos e promovendo um cuidado integral e humanizado.

Foto: Prefeitura São Sebastião da Grama