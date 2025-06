Inaugurada nova UBS casa-branquense

A população do Jardim Boa Esperança, em Casa Branca, conta desde o último dia 13 de junho com uma nova unidade de saúde. A solenidade de inauguração da UBS “Lory Araújo Facchini” contou com a presença de servidores municipais, secretários, vereadores, do vice-prefeito Colombini e do prefeito Duzão Nogueira, além de familiares da homenageada e moradores do bairro.

De acordo com a prefeitura de Casa Branca, a unidade é uma homenagem a Maria Aparecida Araújo Facchini, que foi moradora do bairro e ali atuou no incentivo à educação e combate às desigualdades sociais na comunidade.

A secretária de Saúde, Fabiana Chagas, se pronunciou para dizer que o projeto é a concretização de um sonho dos moradores e do prefeito Duzão Nogueira, que via a necessidade de melhorar o atendimento, levando médicos, remédio e ações de saúde para mais perto dos moradores do local.

Localizada na Rua Família Gonçalves Santos, a nova unidade é bastante ampla, equipada com consultórios médicos, sala de vacina, dispensação de medicamentos, dentista e fisioterapia – que está em fase de conclusão para instalação.

O esposo da homenageada, Tarcísio Antônio Facchini, falou em nome da família, agradecendo pela homenagem e destacou a relevância do investimento para atendimento à população, observando que o serviço melhora ainda mais o bairro, possibilitando novas conquistas.

O prefeito Duzão agradeceu a família por permitir a homenagem, atribuindo a Lory Araújo Facchini o nome da unidade de saúde. Enfatizou que a administração segue realizando investimentos em outras áreas e que na Saúde, há ainda os projetos das unidades do bairro Nazaré e Conjunto Habitacional Antônio Geraldo Romano.

Fotos: Prefeitura de Casa Branca